“النقابة العامة لأطباء ليبيا” تُصدر بيانها الأول للعام 2023 وتُطالب بضرورة إعادة النظر في جدول المرتبات الموحد

أصدرت النقابة العامة لأطباء ليبيا البيان رقم (1) لسنة 2023 بشأن إعلان المشاركون من العناصر الطبية والطبية المساعدة في الوقفة الإحتجاجية بالتنسيق والدعم الكاملين من النقابة العامة لأطباء ليبيا عن استيائهم وعدم موافقتهم على جدول المرتبات الموحد الخاص بالعناصر الطبية، لما شابه من عيوب وأخطاء وإجحاف في حقهم مطالبين المسؤولين والجهات ذات العلاقة بسرعة إعادة دراسته وتقييمه وفقاً للمؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي والأقدمية ومن ثم وضعه موضع التنفيذ خدمة للصالح العام.

كما تؤكد بأن هذه الوقفة ليست الوحيدة بل هناك وقفات احتجاجية مشابهة ومتضامنة معها في مختلف مناطق ليبيا ومدنها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً تنادي بأعلي صوتها وتطالب بنفس الحقوق والمطالب المشروعه.

وطالبوا المسؤولين بضرورة وأهمية إعادة النظر في هذا الجدول تفادياً لأية نتائج سلبية تنعكس مباشرة على القطاع والمواطن, منها على سبيل المثال لا الحصر تقديم استقالات جماعية التقاعد الإختياري التوجه والهجرة إلى الخارج خاصة في صفوف الإخصائيين والإستشاريين وأصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة التي هم بأمس الحاجة لها حيث أن العديد من الأقسام في المستشفيات قد لوحت بإيقاف العمل في المدة القادمة في حال عدم تنفيذ المطالب.

وبحسب النقابة فإن مطالبهم هي تفعيل القرار 885 للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية وتوفير بيئة ملائمة للعمل، ودفع مستحقات العاملين في جائحة كورونا واعتبار العناصر الطبية التي توفت نتيجة أعمالهم شهداء واجب، والإفراجات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، والتأمين الطبي للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وعلاوة التدريس، ومكافحة الفساد والنهوض بقطاع الصحة.

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