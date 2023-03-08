إدارة مطار غات تطالب بتوفير أجهزة برج المراقبة

كشف مدير مطار غات أبو بكر حسين، عن توقف الرحلات الجوية للخطوط الجوية الليبية التي كانت تسيير رحلة أسبوعيا بين مطاري معيتيقة وغات .

وقال لتطبيق بكم الإخباري بأنه قد تم الانتهاء من تجهيز برج المراقبة بالمطار منذ شهر يناير الماضي وبانتظار توفير أجهزة البرج من قبل مصلحة الطيران المدني، مضيفا بأن إدارة المطار تطالب جهاز تنمية المشروعات بالبدء في تنفيذ مشروع إنجاز صالة الركاب المتوقف منذ العام 2013.

يذكر بأن شركة طيران العالمية قامت فبراير الماضي بتسيير رحلة أسبوعيا طرابلس غات.