“الدبيبة” يناقش مع المبعوث الاميركي تفعيل آلية متابعة الإنفاق وضمان التوزيع العادل للإيرادات ورفع مستوى الإفصاح و الشفافية

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”والقائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزلي أوردمان”، تفعيل آلية متابعة الإنفاق وضمان التوزيع العادل للإيرادات، ورفع مستوى الإفصاح و الشفافية الحكومي، والجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأكد”الدبيبة” دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة “عبدالله باتيلي” مشيدا بالدور الأمريكي الفعال بشأن الملف الليبي ودعمهم الدولي لإجراء الانتخابات.

