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نقابة المراقبة الجوية توضح سبب ايقاف الحركة الملاحية

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضح رئيس نقابة المراقبة الجوية طرابلس، نوري أبو قاسم أنهم اوقفوا الحركة الملاحية لعدم تحقيق متطلبات المراقبين الجويين الفنية والمالية، رغم موافقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة على المتطلبات المالية.

وقال ابو القاسم أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قرارًا بالخصوص منذ 3 أشهر، لكن وزارة المالية تماطل حتى الآن في تنفيذه.

وأشار رئيس نقابة المراقبة الجوية، أن وكيل وزارة المواصلات تواصل معهم وتعهد بحل جميع المشاكل خلال 10 أيام.

وأضاف ابو القاسم أنه في حال لم تتحقق مطالبهم خلال 10 أيام، ستستأنف الإضراب وإيقاف الحركة الملاحية.

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المشهد

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