صحيفة ايطالية : المبلغ المالي بحوزة” الطرابلسي” كان لقضاء إجازته في باريس

تابعت صحيفة” IIGiornal ” الإيطالية قضية وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي حيث أكدت المصادر كان يحمل 500 ألف يورو نقدا وذلك لقضاء إجازة في باريس .

وقالت الصحيفة الإيطالية أن من خلال تواصلها مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس نفت المصادر لكنها أكدت الاحتجاز المؤقت كما أوضحت الصحيفة أن الاسم مسجل في أنظمة الإنذار المحوسبة لصلاته بالاتجار غير المشروع والتهريب .

وتابعت الصحيفة بالقول أن قبل انتفاضة 17 فبراير في ليبيا كان الطرابلسي سائق شاحنة ولم يكن لديه أي نقود ثم أصبح قائدًا لجماعات مسلحة وأصبح ثريًا .

ووفقا للصحيفة الإيطالية أن بعد استجوابه أطلق الأمن الفرنسي سراح الطرابلسي لكن يبدو أن سيضطر إلى تبرير حيازة ومصدر النقود أمام المحكمة الفرنسية .

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