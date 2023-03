أفاد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية خالد سويسي باستئناف حركة الملاحة الجوية بعد نحو ساعة على إيقافها.

وأوضح سويسي للأحرار أن فتح المجال الجوي جاء عقب الاجتماع بالمراقبين الجويين في طرابلس والنظر في مطالبهم.

وأغلق المجال الجوي بكافة المطارات الليبية بعد دخول موظفي المراقبة الجوية في اعتصام نتيجة عدم تسوية أوضاعهم المالية، وتضمينهم ضمن جدول المرتبات الموحد.

وكانت نقابة الشركة الليبية للمناولة أعلنت مطلع فبراير الماضي الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة منذ 19 شهرا، وإدماج العاملين بالشركة في ديوان وزارة المواصلات ليتقاضوا مرتباتهم بانتظام؛ حتى تتحسن أوضاع الشركة.

المصدر| قناة ليبيا الأحرار

The post الإضرابات توقف حركة الملاحة الجوية لساعات، وتستأنف بعد وعود حكومية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار