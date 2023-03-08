انتهاء أعمال التحوير على خط طبرق – التميمي رقم 3 و 4 جهد 220 كيلو فولت

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، انتهاء أعمال التحوير على خط طبرق- التميمي رقم (3 و 4) جهد 220 كيلوفولت، بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، وقد تم تشغيل وشحن الخط مما سيتيح إمكانية نقل الطاقة المنتجة من مشروع محطة طبرق الغازية إلى الشبكة العامة والاستفادة من القدرات الإنتاجية الكاملة بهذه المحطة بعد الانتهاء من استكمال باقي الوحدات.

وتواصل الشبكة استكمال آخر برجين لمشروع خط الجنوب الغرب جهد 400 كيلو فولت، والذي وصل إلى مراحله النهائية من الإنجاز، حيث يجري حاليا تركيب البرج الأول إلى جانب تنفيذ الأعمال المدنية للبرج الثاني مما سيتيح إمكانية نقل الطاقة المنتجة من محطات الإنتاج إلى الشبكة الكهربائية.