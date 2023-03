نقابة الأطباء تعلن رفضها لجدول المرتبات الموحد الخاص بالعناصر الطبية مطالبةً بتفعيل القرار “885”

أعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا في بيان لها اليوم الأربعاء عن رفضها لجدول المرتبات الموحد الخاص بالعناصر الطبية لما شابه من عيوب وأخطاء وإجحاف في حقهم، مطالبةً المسؤولين والجهات ذات العلاقة بإعادة دراسته وتقييمه وفقاً للمؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي والأقدمية ومن ثم وضعه موضع التنفيذ خدمة للصالح العام.

وأكد البيان على ضرورة وأهمية إعادة النظر في هذا الجدول تفادياً لأية نتائج سلبية تنعكس مباشرة علي القطاع والمواطن, منها تقديم استقالات جماعية والتقاعد الاختياري والهجرة إلي الخارج خاصة في صفوف الاختصاصيين والاستشاريين وأصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة التي نحن بأمسّ الحاجة لها، مشيرا إلى أن العديد من الأقسام في المستشفيات قد لوحت بإيقاف العمل في المدة القادمة في حال عدم تنفيذ المطالب.

وأوضحت نقابة الأطباء مطالبها والمتمثلة في تفعيل القرار “885” للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية وتوفير بيئة ملائمة للعمل، ودفع مستحقات العاملين في جائحة كورونا واعتبار العناصر الطبية التي توفت نتيجة أعمالهم شهداء واجب، والإفراجات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، والتأمين الطبي للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وعلاوة التدريس، ومكافحة الفساد والنهوض بقطاع الصحة.

وأشارت النقابة العامة لأطباء ليبيا بأن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اليوم بطرابلس ليست الوحيدة بل هناك وقفات احتجاجية مشابهة ومتضامنة معها في مختلف مناطق ليبيا ومدنها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، مطالبةً بنفس الحقوق والمطالب المشروعة.

