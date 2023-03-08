الدبيبة يصدر تعليمات جديدة للكهرباء

تابع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء، خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الشركة ومديري الإدارات الفنية، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية.

وفي بداية الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج اجتماع المتابعة السابق، الذي تم فيه الاتفاق على تنفيذ عدد من العمرات الجسيمة ومشروعات النقل العاجلة، وتركيب عدادات الدفع المسبق واستكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ محطة جنوب طرابلس.

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة، الشكر لرئيس الوزراء لتوفير الإمكانات المادية واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة والهامة، وكذلك اعتماده لجدول مرتبات العاملين بالشركة والذي أسهم في نجاح مشروعاتها.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة وجود خطة ترشيد للاستهلاك تساهم فيها أجهزة الدولة، والتي ستساعد في استقرار الشبكة، مصدرا تعليماته بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لمواجهة الذروة الصيفية.