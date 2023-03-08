شاهد … وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر مارس و ابريل 2023

تحدث الأستاذ فيصل الهمالي المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية ورئيس الفريق الإعلامي بالوزارة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاربعاء، عن اخر تطورات ملف المرتبات والمنح الخاصة بالابناء ومنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر .

وتلى الهمالي بيان وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن ملف المرتبات والمنح الخاصة بالأبناء والزوجات والبنات فوق سن الثامنة عشر.

وأوضح الهمالي في بيانه أن وزارة المالية تعمل على تجهيز مرتبات شهر مارس لصرفها قبل شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل القادم قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الهمالي أن الوزارة عاكفة حاليًا على صرف مرتبات شهر مارس لكافة القطاعات التي تمت مطابقة بياناتها على الجدول الموحد.

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