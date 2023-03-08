اقتصاد

وزارة الخدمة المدنية تحدّد مهام لجنة الإفراجات الماليّة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

قالت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، إن ّاختصاص لجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية مّنحصر بالتعامل مع المعينين الجدد (تعيينات، عقود) فقط.

وأضافت أن ّ الذين توقفت مرتباتهم لأسباب أخرى (ازدواجية أو خطأ في الرقم الوطني، أو عدم وجود رقم مالي) فهذا الإجراء من اختصاص وزارة المالية.

وصرّحت الوزارة في بيان صدر عنها، أنّ عمل اللجنة طيلة فترة تكليفها هو إدخال بيانات المعينين، ومطابقة مستنداتهم وبياناتهم عبر منظومة الربط، بينها وبين الوحدات الإدارية بهدف إحالة كل من تصل بياناته لوزارة المالية.

ودعت الوزارة كافة الوحدات الإدارية بالإسراع في إدخال بيانات ومستندات موظفيها عبر منظومة الربط بهدف إحالتها المالية.

وأكّدت الوزارة على جاهزيتها التامّة، وإنها تنتظر أمر وزارة المالية لإمكانية صرف مرتبات المعينين إن توفّرت التغطية المالية.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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