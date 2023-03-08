الجمارك تشتكي من عدم توفر نظام التتبع الإلكتروني للبضائع والمتوقف منذ 2021

قال مدير إدارة الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك سالم البصير إن عدم تفعيل نظام التتبع الإلكتروني جعل من ليبيا مكبا لنحو 90. % من البضائع التالفة وغير الصالحة للاستخدام البشري والتي في الغالب تسجل ضد مجهول.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري أن نظام التتبع الإلكتروني للبضائع عبر المواني الليبية ECTN متوقف منذ العام 2021 بعد انتهاء عقد شركة إس سي كي التركية، ورغم تنفيذ المصلحة للمناقصة محدودة ل5 شركات دولية من جنسيات مختلفة “تركيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا” في أغسطس الماضي 2022 إلا أنها لم تتحصل حتى الآن على آذن التعاقد.