أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” بتأجيل العمل بقراره السابق بشأن حظر توريد السلع الغذائية والحبوب والأعلاف والأدوية والمعدات الطبية إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي؛ إلى نهاية شهر أغسطس القادم بدلا عن البدء بتنفيذه بداية شهر أبريل المقبل وفق القرار السابق.

وطالب “الحويج” في قراره مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة بوضع هذا القرار الذي يحظر توريد كافة السلع التي تستلزم الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلا عبر العمليات المصرفية، موضع التنفيذ اعتبارا من 31 أغسطس القادم، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام القرار.

The post “الحويج” يؤجل العمل بقراره بحظر توريد السلع والحبوب والأعلاف والأدوية إلا من خلال العمليات المصرفية إلى نهاية أغسطس القادم appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا