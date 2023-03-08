“الدبيبة” يتابع خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية

اجتمع رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء، لمتابعة خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الشركة ومديري الإدارات الفنية، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية.

حيث تابع رئيس الوزراء نتائج اجتماع المتابعة السابق، الذي تم فيه الاتفاق على تنفيذ عدد من العمرات الجسيمة ومشروعات النقل العاجلة، وتركيب عدادات الدفع المسبق واستكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ محطة جنوب طرابلس.

كما أكد “الدبيبة ” ضرورة وجود خطة ترشيد للاستهلاك تساهم فيها أجهزة الدولة، والتي ستساعد في استقرار الشبكة، مصدرا تعليماته بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لمواجهة الذروة الصيفية.

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