احتجاج العناصر الطبية على جدول المرتبات الموحد والمطالبة بتفعيل القرار رقم 885

طالب عدد من الأطباء والعناصر الطبية والطبية المساعدة، اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، في وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء بطرابلس، بتفعيل القرار رقم 885، ودفع مستحقات العاملين في جائحة كورونا واعتبار العناصر الطبية التي توفيت نتيجة أعمالهم شهداء واجب.

كما دعا المحتجون إلى مكافحة الفساد وتفعيل التأمين الطبي للعناصر العاملة في المجال الصحي، وعدم موافقتهم على جدول المرتبات الموحد بالخاص بالعناصر الطبية.

وحذر المحتجون في بيان لهم الجهات المسؤولة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، من تقديم استقالات جماعية، واللجوء للتقاعد الاختياري، والهجرة والعمل خارج البلاد.