وزارة المالية تؤكد صرف مرتبات شهر مارس ومنحة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان

أكد المتحدث باسم وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس الفريق الإعلامي للوزارة “فيصل الهمالي” في بيان اليوم الأربعاء بأن الوزارة ستصرف مرتبات شهر مارس لكافة العاملين بقطاعات الدولة قبل بداية شهر رمضان، كما سيتم صرف مرتبات شهر أبريل قبل حلول عيد الفطر.

وأضاف “الهمالي” بأن وزارة المالية أحالت المخصصات المالية الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة ومنحة الأبناء عن أشهر (1 و2 و3) من العام الحالي 2023 إلى مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا بأن المنحة ستكون في حسابات المستفيدين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن الوزارة عاكفة على صرف مرتبات شهر مارس وفق جدول المرتبات الموحد لكل القطاعات التي أتمت مطابقة بياناتها.

