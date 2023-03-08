خاص.. مصدر مقرب من وزير الداخلية لصدى: ” الطرابلسي” لايزال متواجد في فرنسا حتى الآن ..وهذه الأسباب

صرح مصدر مقرب من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء حيث قال: تم احتجاز مبلغ مالي من قبل الشرطة الفرنسية في مطار شارل ديغول الفرنسي بحوزة عماد الطرابلسي مقدرب 30 ألف يورو وغير صحيح ما يتداول في وسائل الإعلام بأنه تم القبض عليه بنصف مليون حيث أن توجه عماد إلى باريس مباشرة بعد اجتماع كان لديه في تونس .

وأضاف المصدر لصدى الاقتصادية أن المبلغ المالي متحفظ في الجمارك الفرنسية بحكم قانون الدولة لا يسمح لأي شخص بإدخال أكثر من عشرة ألف يورو كما أنه لا يزال يتواجد الطرابلسي في فرنسا حتى الآن .

وأكد من جانبه أن الغرض من تواجد الطرابلسي في فرنسا العمل والسياحية وفق تصريحه.

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