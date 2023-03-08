شاهد … وزارة المالية توضح بشأن مستجدات صرف منحة الزوجة والبنات والابناء

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية ورئيس الفريق الإعلامي بالوزارة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، فيصل الهمالي، اليوم الاربعاء، عن اخر مستجدات صرف مخصصات منحة الابناء ومنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر .

وأكد الهمالي في بيان مرئي، ان القيمة المالية لتغطية منحة الزوجة والبنات ومنحة الأبناء أحيلت للمركزي وستكون في حسابات المستفيدين قبل حلول شهر رمضان.

وأشار الهمالي إلى أنه تمت إحالة المخصصات المالية بمنحة الزوجة والبنات والأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس إلى مصرف ليبيا المركزي.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية إلى أن المنح ستكون في حسابات المستفيدين قبل شهر رمضان المبارك.

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