وزارة المالية: منحة العائلة عن 3 أشهر أحيلت إلى المركزي، ومرتبات مارس ستصرف قبل رمضان

أكدت وزارة المالية أنها تعمل على إنجاز مرتبات شهر مارس لتصرف إلى مستحقيها قبل شهر رمضان، مضيفة أن مرتبات شهر أبريل ستصرف قبل عيد الفطر، وفق ما أفادت به.

وأوضحت الوزارة، في مؤتمر للناطق باسمها، أن المخصصات المالية الخاصة بمنحة الزوجة والبنات والأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس قد أحيلت إلى مصرف ليبيا المركزي، مضيفة أنها ستكون في حسابات المستفيدين قبل شهر رمضان، طبق قوله.

وكشف المتحدث أن عدد الجهات التي أنهت المطابقة وفق جدول المرتبات الموحد قد بلغ 1474 وحدة إدارية، فيما بلغت التسويات المنجزة من ترقيات وعلاوات وجدول موحد 1.3 مليون موظف وموظفة، وفق قوله.

ودعت الوزارة الوحدات الإدارية التي لم تقم بإجراء المطابقة لموظفيها إلى سرعة التواصل مع إدارة الميزانية وتوفير المستندات والبيانات الإدارية والمالية اللازمة لإنهاء عملية المطابقة، طبق قولها.

المصدر: وزارة المالية

