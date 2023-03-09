الحكومة تتابع خطة شركة الكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية، هل سينعم الليبيون بالكهرباء بعد معاناة 9 سنوات؟

تابع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، 8 مارس 2023، خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الشركة ومديري الإدارات الفنية، وخصوصا بعد تنفيذ عدد من العمرات الجسيمة ومشروعات النقل العاجلة، وتركيب عدادات الدفع المسبق واستكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ محطة جنوب طرابلس.

وأكد الدبيبة على، ضرورة وجود خطة ترشيد للاستهلاك تساهم فيها أجهزة الدولة، والتي ستساعد في استقرار الشبكة، مصدرا تعليماته بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لمواجهة الذروة الصيفية.