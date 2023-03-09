تحديث جديد… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 09 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 09 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8524 دينار، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1193 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7515 دينار، والدولار الكندي 3.516 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2561 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2926 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3212 دينار، والدينار التونسي 1.5377 دينار، والدرهم المغربي 0.4647 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: