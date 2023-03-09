اعلان عاجل من وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف مخصصات منحة الزوجة والبنات ومنحة الاولاد

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس عن اخر مستجدات صرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الاولاد.

وأكدت الوزارة على إحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الاولاد تحت سن الثامنة عشرة عن الربع الاول (يناير ،فبراير،مارس)لسنة 2023م الي مصرف ليبيا المركزي لإحالتها للمصارف لمستحقيها.

وقالت الوزارة أنه تم إحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن الربع الأول (يناير ،فبراير ،مارس)لسنة 2023م الي مصرف ليبيا المركزي لإحالتها لمصرف الجمهورية لإيداعها في بطاقات إيفاء المخصصة للإمهات والبنات.

وتقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشكر إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة على دعمه المتواصل للاسرة الليبية والمرأة الليبية باستمرار صرف المنح المخصصة لها للعام الثالث علي التوالي وكذا كافة الجهات المتعاونة لإنجاح مشروع منحة الزوجة والاولاد.