أسعار العملات في السوق الرسمية الخميس

الوطن| رصد

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، إلى 5.75 دينار مقابل 5.74 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.85 دينار، وسعر اليورو عند 5.11 دينار. وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، في حين انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: