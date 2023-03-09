الشؤون الاجتماعية تحيل المبالغ المالية المخصصة لمنحة العائلة إلى ليبيا المركزي

طرابلس 09 مارس 2023 (وال) _ أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس، إنها أحالت المبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة العائلة إلى مصرف ليبيا المركزي لإحالتها للمصارف لمستحقيها.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنها أحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة لمنحة الأولاد تحت سن الثامنة عشرة عن الربع الأول (يناير ،فبراير،مارس) لسنة 2023م إلى مصرف ليبيا المركزي للتجهيزات اصرفها.

و بينت أيضاً، إنها أحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة لمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن الربع الأول (يناير ،فبراير ،مارس)لسنة 2023م إلى مصرف ليبيا المركزي لإحالتها لمصرف الجمهورية لإيداعها في بطاقات إيفاء المخصصة لإمهاتنا وبناتنا الغاليات.

كما تقدمت الوزارة بجزيل الشكر والامتنان إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على دعمه المتواصل للأسرة الليبية والمرأة الليبية، باستمرار صرف المنح المخصصة لها للعام الثالث على التوالي، وكذلك الشكر الجزيل لكافة الجهات المتعاونة لإنجاح مشروع منحة الزوجة والأولاد. (وال _ طرابلس)

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