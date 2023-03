وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن إحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الاولاد والزوجة والبنات

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس عن إحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الاولاد تحت سن الثامنة عشرة عن الربع الاول يناير و فبراير و مارس لسنة 2023 الي مصرف ليبيا المركزي لإحالتها للمصارف لمستحقيها.

وأكدت الوزارة بأنها تمت احالة منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن الربع الأول إلى المصرف المركزي لإحالتها لمصرف الجمهورية لإيداعها في بطاقات إيفاء.

