خلال مشاركته في اللقاء السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية “الغويل” يشدد على أهمية دور الرقمنة في دعم آليات المنافسة

شارك رئيس مجلس المنافسة “سلامة الغويل” في اللقاء السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية، حيث ضم القاء العديد من ممثلي مجالس وهيئات المنافسة بالدول العربية بالإضافة إلى بعض الوزراء والشخصيات الحكومية بالمملكة المغربية، وذلك على هامش توقيع مذكرة التعاون بين المجلس ومجلس المنافسة المغربي.

وتناول اللقاء العديد من جلسات المناقشة تمحور جلها في أهمية المنافسة ودورها في الدول العربية.

كما ألقى “الغويل” كلمة خلال الجلسة الافتتاحية بعنوان ” قانون المنافسة كرافعة للتحول الرقمي” ، وشدد فيها على أهمية دور الرقمنة في دعم آليات المنافسة وكيفية تنفيد العمليات والإجراءات للحفاظ على القدرة على التنافسية في عالم التكنولوجيا، بالإضافة إلى سبل دعم مسار التحول الرقمي في المجتمعات اعتمادا على قوانين ولوائح المنافسة الحديثة .

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