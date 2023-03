“المشري”يبحث مع المبعوث الأمريكي التوافق الأخير بين مجلسي الدولة والنواب على التعديل الدستوري

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الخميس خلال الاجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ” ليزلي أوردمان ” في العاصمة طرابلس، التوافق الأخير بين مجلسي الدولة والنواب على التعديل الدستوري، وإحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن.

وشدد “المشري” على الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار.

