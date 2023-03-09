“الدبيبة” يؤكد على صرف مرتبات شهر مارس ومنحة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان

أكد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” على صرف مرتبات شهر مارس ومنحة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان المبارك.

وذلك أثناء بيانه بشأن القضايا العامة في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثالث لسنة 2023م في مدينة الخمس.

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