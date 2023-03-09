تغيير جديد.. أسعار العملات الاجنبية والصكوك مقابل الدينار اليوم الخميس 09 مارس 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 09 مارس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 09 مارس 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8645 د‫.‬ل – للبيع – 4.8402 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1050 ~5.1025 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4000 ~5.3600 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

630 ~670 دينار ▪️ الباوند =6.13 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1525 ~5.1500 دينار ▪️ الليرة التركية

0.27 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.16 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار ▪️ فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب221.00 دينار ▪️ الذهب المسبوك =225 للجرام نسبة سحب البطاقات دولار =2.30% الامان نسبة سحب البطاقات دولار =3.90% الدينيز تركية اسعار الدولار بالصكوك: بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.320 ~5.2900 دينار الجمهورية 🏦

+5.50 ~6.50 قروش على سعر الكاش التجاري الوطني 🏦

ب5.2700 ~5.2500 دينار الصحاري 🏦

+1.00 ~2.50 قروش على سعر الكاش الواحة 🏦

+80 ~75 قرش على سعر الكاش الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦

-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش الإجماع العربي 🏦

10.00 ~09.50 دينار

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