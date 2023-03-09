أبرز ماجاء في كلمة “الدبيبة” خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام 2023

قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام 2023 والمنعقد في مدينة الخمس: لازلنا نواصل العمل بإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة واطلاق مشاريع جديدة، وحققنا تقدماً كبيراً في تسيير المنح وتحسين المرتبات.

قال كذلك: تؤكد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بمبادئ الإفصاح والشفافية، كما عملنا بكل ما تنص عليه اللوائح المالية للدولة وكنا أكثر استجابة لملاحظات ديوان المحاسبة، ونحرص على التوزيع العادل للمشاريع التنموية في مجال الطاقة والصحة والتعليم.

كما قال أيضًا بأن الملاحظات الواردة بخصوص الجدول الموحد للمرتبات ستؤخذ بعين الاعتبار، وتم تنفيذ الوعود التي أُعلن عنها في يوم الشباب من مدينة الخمس في عام 2021 ، ولا زال العمل مستمر .

نوه أيضًا بالقول: صرفنا المنح ورفعنا المرتبات والمعاشات الأساسية، ومستمر العمل في صرف منح الطلبة ومبادرات الإسكان الشبابي، والتأمين الصحي للمتقاعدين، واستعداداً لشهر رمضان المبارك سيتم صرف المنح والمرتبات عن ثلاث أشهر لسنة 2023 ، كما شكلنا غرفة طوارئ لمتابعة انسياب السلع التموينية وضبط الأسعار والحد من الخروقات.

وأضاف منوهًا إلى أنه على التجار التعامل بوطنية وعدم استغلال هذا الشهر المبارك في رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطن.

وعد كذلك بالتعامل مع مشكلة الكهرباء المتوارثة منذ سنوات، والنتائج ايجابية وأصبحت واقع ملموس ، والعمل مستمر لاستكمال خطة تطوير الشبكة الكهربائية.

وجه أيضًا لكافة الوزارات بتنفيذ كافة القرارات الحكومية المتعلقة بتقليص المصاريف واتباع الشفافية في التعاقدات والطلبات من خلال منصة المشتريات الحكومية.

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