تعرّف على أبرز ما جاء في اجمتاع مجلس رئاسة الوزراء بالخُمس

عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس بمدينة الخُمس إجتماعه الثالث لعام 2023 برئاسة عبد الحميد الدبيبة .

وقال الدبيبة أن الحكومة تواصل العمل بإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة واطلاق مشاريع جديدة مؤكداً على تحقيقهم لتقدم كبير في تسيير المنح وتحسين المرتبات.

وشدد الدبيبة على أن حكومته قد عملت بكل ما تنص عليه اللوائح المالية وتحرص على التوزيع العادل للمشاريع التنموية في مجال الطاقة والصحة والتعليم مؤكداً الإلتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملاحظات واردة بخصوص الجدول الموحد للمرتبات قائلاً بأنها ستؤخذ بعين الاعتبار ، وأشار إلى أن المنح والمرتبات عن ثلاث أشهر لسنة 2023 سيتم صرفها قبل شهر رمضان المبارك ، داعياً التجار إلى التعامل بوطنية وعدم استغلال الشهر في رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطن.