“الدبيبة”: من يريد مراحل انتقالية جديدة وتغيير المفوضية تجاهل أنه ماكث في السلطة منذ سنوات دون انتخابات أو محاسبة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الثالث لعام 2023 اليوم الخميس، بمدينة الخمس، بإن من يريد مراحل انتقالية جديدة وتغيير مفوضية الانتخابات تجاهل أنه ماكث في السلطة منذ سنوات دون انتخابات أو محاسبة.

وأكد “الدبيبة” بأن الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات هما الأكثر جاهزية والتزاما للاستحقاق الانتخابي، مطالباً من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق في ليبيا للرفع من الجاهزية لإجراء العملية الانتخابية، ويوافق رؤية المبعوث الأممي وما طرحه أمام مجلس الأمن.

وجدد “الدبيبة” التزام حكومته بتنفيذ الانتخابات ودعمه للمفوضية العليا، كذلك يدعم التغيير السلمي دون صفقات سياسية أو الالتفات حول إرادة الليبيين.

وأوضح “الدبيبة” بأن حكومته أعطت الصلاحيات للبلديات لخدمات المواطن بدل إغراقها في الخلافات السياسية.

