“الدبيبة”: نفذنا وعودنا بانتظام صرف منحة الزوجة والاولاد والطلبة الجامعيين والمعاشات الاساسية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء الثالث لعام 2023، نفذنا وعودنا بانتظام صرف منحة الزوجة والاولاد والطلبة الجامعيين والمعاشات الاساسية، كذلك سيتم صرف مرتبات شهر مارس قبل حلول شهر رمضان.

وأوضح “الدبيبة” بأن حكومته شكلت غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الغذائية ومراقبة الاسعار، وأنها تعاملت مع ملف الافراجات المالية بكل مهنية ووضع خطة تنموية للعام 2023.

وأكد “الدبيبة” بأن حكومته ملتزمة بمبادئ الافصاح والشفافية في الصرف الحكومي، مضيفاً بأن الشعب الليبي يعيش نتائج العمل المستمر للشركة العامة للكهرباء واقع ملموس.

