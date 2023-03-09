النيابة العامة تقوم بإنهاء واقعات مخالفة قواعد التخطيط المعتمدة وتعيين حدود عقارات الدولة التي تعرضت للغزو

أنهت نيابة بني وليد الابتدائية ، في وقت سابق ، مهمة إثبات واقعات مخالفة قواعد التخطيط المعتمدة؛ وتعيين حدود عقارات الدولة التي تعرضت للغزو؛ بمساعدة موظفي مصالح : الأملاك العامة؛ والتسجيل العقاري والتوثيق؛ والتخطيط العمراني .

وذلك اعتماداً على قرارات سلطة التحقيق ؛ تولى مأمورو الضبط القضائي ؛ بمساعدة عناصر اللواء 444 – قتال ؛ إنفاذ قرارات النيابة العامة القاضية بإخلاء خمسة وأربعين موقعاً مملوكاً للدولة الليبية، ؛ في بلديات : بني وليد؛ المردوم ؛ وتنيناي؛ ثم أنجزوا إزالة مظاهر التعدي عليها في منتصف سنة 2022.

كما استجاب مأمورو الضبط القضائي إلى تنفيذ قرار النيابة العامة القاضي بإخلاء عشرين مزرعة من سيطرة المتعدين على حقوق الحائزين لها بمقتضى عقود انتفاع ؛ في النطاق ذاته ؛ ثم أحالت الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة الجناة.

وكذلك بمناسبة إجراءً متصل ؛ بادر مأمورو الضبط القضائي المنسبون إلى مديرية أمن بني وليد ؛ بمساندة عناصر إدارة إنفاذ القانون ؛ واللواء 444 – قتال؛ مباشرة تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بإزاحة مظاهر التعدي على مواقع أخري شكلت حيازتها تعدياً على أملاك الدولة العقارية ؛ وتفاصيل المخططات المعتمدة في مدينة بني وليد؛

تحت إشراف النيابة العامة خلال شهر فبراير الماضي – أعمال إخلاء واحد وأربعين موقعاً مملوكاً للدولة ؛ وتمموا إزالة مظاهر التعدي عليها – بالتعاون مع شركة الخدمات العامة — طرابلس .

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