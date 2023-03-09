الدبيبة: الحكومة ستوفر معونات غذائية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان

طرابلس 09 مارس 2023 (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إلتزام الحكومة بمبادئ الإفصاح والشفافية في المصاريف الحكومية والتعاقدات التنموية وضمان توزيعها العادل على كافة تراب الوطن.

وقال الدبيبة – في كلمته خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الثالث لعام 2023، المنعقد بمدينة الخمس – “لقد أطلقنا خطة تنمية لعام 2022 تحت شعار عودة الحياة بشكل مسؤول ووطني وراعت كل الاحتياجات لكل المناطق برؤية تنموية متوازنة ، إضافة الى تنفيذ الحكومة لمشاريع كانت متوقفة خلال السنوات الماضية في مجالات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والتعليم، وكذلك تنفيذ جدول المرتبات الموحد سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأكد الدبيبة أن “حكومته تعاملت مع ملف الإفراجات المالية بكل مهنية ووضعنا خطة تنموية للعام 2023، وانتظام صرف منحة الزوجة والأولاد ومنح الطلبة الجامعيين والمعاشات الأساسية والتأمين الصحي للمتقاعدين والمبادرات المختلفة”، مشيرًا إلى أن مرتبات شهر مارس سيتم صرفها قبل حلول شهر رمضان، وتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها، منوها إلى العمل المستمر للشركة العامة للكهرباء والعاملين بها، من أجل استكمال خطتها الشاملة لتطوير هذا القطاع.

وشدد الدبيبة على كافة الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتقليص المصاريف والشفافية في التعاقدات والإعلان عن كافة الاحتياجات عبر المنصة الخاصة بالمشتريات الحكومية، وأن حكومته لن تحمي أي متورط في الفساد أو مقصر في خدمة أبناء الشعب الليبي.

وأعلن الدبيبة أن الحكومة ستوفر معونات غذائية خلال شهر رمضان لحوالي 68 ألف عائلة محتاجة مسجلة في صندوق الزكاة، تتمثل في احتياجات البيت الليبي من اللحوم والمواد الغذائية الأساسية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال