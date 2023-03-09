ما الأسباب التي جعلت ليبيا مكبّاً للبضائع التالفة؟

تعاني ليبيا من مشاكل كثيرة فيما يتعلّق بتفعيل النظام الإلكتروني لتتبُّع البضائع المستوردة.

ويعتبر ذلك من التقنيات الضروريّة للسيطرة على جودة البضائع ومنع دخول البضائع التالفة وغير الصالحة للاستخدام البشري إلى البلاد.

وباتت ليبيا تستقبل نحو 90% من البضائع التالفة وغير الصالحة ،بسبب عدم تفعيل هذا النظام، حيث أصبحت تُسجَّل ضد مجهول في العديد من الحالات.

وأعلنت مصلحة الجمارك الليبيّة أنّ نظام التتبُّع الإلكتروني للبضائع ECTN، الذي يتم تطبيقه عبر الموانئ الليبية متوقّف منذ عام 2021، مما زاد من المشاكل والتحديات التي تواجه ليبيا في هذا الصدد.

وأشارت التقارير إلى أنّ الأسباب الرئيسيّة لعدم تفعيل نظام التتبُّع الإلكتروني تتمثّل في نقص الاهتمام الحكومي بتحسين البنية التحتيّة للنظام الجمركي، بالإضافة إلى تدخلات غير قانونية من بعض الأفراد والجهات المعنية.