الحكومة تعد بتوفير معونات غذائية لمدة شهر لعدد 68 ألف عائلة محتاجة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، اليوم الخميس 9 فبراير 2826، عن توفير معونات غذائية أساسية تكفي لمدة شهر لعدد 68 ألف عائلة محتاجة مسجلة في صندوق الزكاة، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة أن أن هناك 75 شركة جرى تصنيفها من الشركات المتعثرة وسيصرف لموظفيها والعاملين بها مرتبات 6 أشهر.

وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي، عقب انعقاد جلسة مجلس الوزراء بمدينة الخمس، أن القيمة المالية لتغطية منحة الأولاد عن الربع الأولى من العام الجاري بلغت مليارا و100 مليون و889 ألف دينار، إضافة إلى أن القيمة المالية لتغطية منحة الزوجة والبنات فوق سن ال18 بلغت 481 مليونا و593 ألفا و 700 دينار.