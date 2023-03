“المشري” يناقش مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إحاطة “باتيلي” أمام جلسة مجلس الأمن

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الخميس خلال اجتماع مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” وسفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا “مصطفى مهراج”، إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام جلسة مجلس الأمن، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالعملية السياسية في ليبيا وعلى رأسها التعديل الدستوري.

حيث أكد “المشري” على دعم أية جهود واضحة تفضي لعقد الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين.

من جهته تطرق الجانب الفرنسي إلى الجهود التي بذلت من مجلسي الدولة والنواب وما نتج عنها من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري، مؤكدين على دعم فرنسا لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار.

