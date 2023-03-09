شاهد: إزالة مظاهر التعدي على أملاك الدولة بمدينة بني وليد ومحيطها

أمر من النائب العام، بإزالة مظاهر التعدي على أملاك الدولة الليبية في مدينة بني وليد ومحيطها.

وقال النائب العام، في بيان أنه تم إخلاء وإزالة التعديات على 45 موقعًا مملوكًا للدولة في بلديات؛ بني وليد، و المردوم، و تنيناي، في منتصف سنة 2022 بمساعدة عناصر اللواء 444 قتال.

وبحسب البيان، تم إخلاء 20 مزرعة من سيطرة المتعدين على حقوق الحائزين لها بمقتضى عقود انتفاع في النطاق ذاته وإحالة الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة الجناة.

وأضاف البيان، أنه تم إخلاء وإزالة مظاهر التعدي على 41 موقعاً مملوكاً للدولة في مدينة بني وليد بالتعاون خلال شهر فبراير الماضي بمساندة عناصر إدارة إنفاذ القانون واللواء 444 قتال.