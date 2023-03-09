شاهد : صرف المرتبات وتخصيص أراضي للشباب .. أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي للناطق بأسم مجلس الوزراء ورئيسه

أعلن محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس أن تفعيل جدول المرتبات الموحد قلص من عدد الأسر المحتاجة والتي كانت تفوق الـ 100 ألف أسرة.
وأكد حمودة، خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة صرف مرتبات شهر مارس قبل شهر رمضان المبارك، وكذلك صرف منح الأولاد والزوجة، والبنات دون سن 18.
وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، أن الحكومة قررت دعم الأسر المحتاجة والمقيدة بصندوق الزكاة والتي تقدر بـ 68 ألف أسرة.
وأشار حمودة الى أن هذه الخطوات من حكومة الوحدة الوطنية تهدف لتخفيف العبء على المواطن.
أبرز تصريحات محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية عقب اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث2023، الذي تم عقده في مدينة الخمس:
- رئيس الوزراء يزور عدد من المرافق الحيوية بمدينة الخمس ويفتتح مجمع عيادات الخمس ومدرسة “المستقبل للتعليم الأساسي” بعد استكمال البناء والتجهيز.
- الرئيس يؤكد ويجدد موقفه وموقف الحكومة الداعم للانتخابات، وعن رؤيته التي تتطابق مع رؤية “عبد الله باتيلي” المبعوث الدولي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا خلال احاطته لمجلس الأمن والتي تتوافق مع إجرائها.
- الرئيس يؤكد على دعم التغيير السلمي دون صفقات سياسية أو الالتفاف على إرادة الليبيين.
- الرئيس يؤكد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الإفصاح والشفافية في الصرف الحكومي من خلال التعاقدات التنموية.
- تقرر دعم الأسر المحتاجة والمقيدة بصندوق الزكاة والتي تقدر بـ 68 ألف أسرة.
- تفعيل جدول المرتبات الموحد قلص من عدد الأسر المحتاجة والتي كانت تفوق الـ 100 ألف أسرة.
- سيتم دعم الأسر المقيدة في صندوق الزكاة وكذلك في صندوق التضامن الاجتماعي بالسلع التموينية الأساسية طيلة شهر رمضان المبارك.
- الإعلان والتأكيد عن ضرورة صرف مرتبات شهر مارس قبل شهر رمضان المبارك، وكذلك صرف منح الأولاد والزوجة، والبنات دون سن 18.
- تأتي هذه الخطوات من حكومة الوحدة الوطنية لتخفيف العبء على المواطن.
-تقرر إعادة اعتماد الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.
- منح الاذن لمصلحة المطارات بإنهاء العقدين المبرمين مع شركة “أمان” للأمن والسلامة وشركة الانشاءات “مودي فالت” تطبيقًا للائحة العقود الإدارية.
- اعتماد لائحة الضوابط التنظيمية للأسواق الحرة بكافة المنافذ، البرية والبحرية والجوية.
- إحالة نتائج اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء المتعلقة بالشركات المتعثرة وأوضاع العاملين فيها.
- نتج عن اللجنة حصر 75 شركة عامة متعثرة و 14,000 موظف عامل بهذه الشركات.
- تقرر تخصيص مبلغ مالي لتغطية ستة أشهر من مرتبات موظفي الشركات المتعثرة لحين انتهاء البث في أوضاعهم.
- تشكيل هيئة خاصة تعمل على ايجاد حل جذري لموظفي الشركات المتعثرة.
- الموافقة على تخصيص قطعة أرض في منطقة راس أجدير الحدودية لصالح بيوت الشباب، تبلغ مساحتها 7200 متر مربع.
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