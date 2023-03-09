شاهد : صرف المرتبات وتخصيص أراضي للشباب .. أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي للناطق بأسم مجلس الوزراء ورئيسه

أعلن محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس أن تفعيل جدول المرتبات الموحد قلص من عدد الأسر المحتاجة والتي كانت تفوق الـ 100 ألف أسرة.

وأكد حمودة، خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة صرف مرتبات شهر مارس قبل شهر رمضان المبارك، وكذلك صرف منح الأولاد والزوجة، والبنات دون سن 18.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، أن الحكومة قررت دعم الأسر المحتاجة والمقيدة بصندوق الزكاة والتي تقدر بـ 68 ألف أسرة.

وأشار حمودة الى أن هذه الخطوات من حكومة الوحدة الوطنية تهدف لتخفيف العبء على المواطن.

أبرز تصريحات محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية عقب اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث2023، الذي تم عقده في مدينة الخمس: