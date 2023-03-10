تعرف على اخر مستجدات صـرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الابناء

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، عن إحالة مخصصات منحة الزوجة والبنات ومنحة الابناء عن الربع الأول من العام الجاري 2023 إلى مصرف ليبيا المركزي.

وقالت الكيلاني، خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة ستشرع في صرف 3 أشهر من منحة الزوجة والابناء مشيرة الى أن القيمة المالية لتغطية المنحة بلغت 481 مليونا و593 ألفا و 700 دينار.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية، الى أن القيمة المالية لتغطية منحة الأولاد عن الربع الأول من العام الجاري بلغت مليارا ومائة مليون و889 ألف دينار.

وبحسب مصادر مطلعة فإن بطاقات ايفاء ستكون جاهزة ومشحونة يوم الاحد القادم.

واعلنت الوزارة، الخميس، عن إحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الاولاد تحت سن الثامنة عشرة عن الربع الاول (يناير ،فبراير،مارس)لسنة 2023م الي مصرف ليبيا المركزي لإحالتها للمصارف لمستحقيها.

كما اعلنت الوزارة عن إحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن الربع الأول (يناير ،فبراير ،مارس)لسنة 2023م الي مصرف ليبيا المركزي لإحالتها لمصرف الجمهورية لإيداعها في بطاقات إيفاء المخصصة لإمهاتنا وبناتنا الغاليات.

على ذات الصعيد، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اجتماعاً مع مدير عام مصرف الجمهورية بحضور مدير إدارة البطاقات المصرفية ومشرف عام مشروع المنحة ومدير عام المشروع والفريق التقني لبطاقة ايفاء، تناول الاجتماع مستجدات صرف منحة الزوجة والاولاد والبنات فوق سن الثامنة عشرة ومتابعة شحن البطاقات وإرسال الرقم السري.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على العمل من خلال منظومة المصرف التي بينت ان اقل من 10% من المبالغ المشحونة في بطاقات ايفاء غير مستهلكة وهو مؤشر على ان استخدام المستحقات للبطاقة يسير بشكل جيد .

وتناول الاجتماع التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية من أجل تسهيل وصول المنحة لمستحقاتها ومعالجة بعض المواضيع المتعلقة بسير عمل المشروع، وجرى الاتفاق في الاجتماع كذلك على حزمة من الاجراءات لتذليل الصعوبات بحيث يقوم المصرف باعادة ارسال الارقام السرية لجميع البطاقات التي لم تتم عليها اجراءات السحب او الشراء ويتواصل المصرف مع شركتي المدار وليبيانا للتاكد من استلام الرسائل واعادة الارسال لمن لم تستلم الرسالة.