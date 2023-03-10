الناطق باسم وزارة المالية يؤكد العمل على إنجاز مرتبات مارس قبل شهر رمضان

الوطن / رصد

أكدت وزارة المالية بالحكومة المنتهية أنها تعمل على إنجاز مرتبات شهر مارس لتصرف إلى مستحقيها قبل شهر رمضان، مضيفة أن مرتبات شهر أبريل ستصرف قبل عيد الفطر، وفق ما أفادت به.

وأوضحت الوزارة، في مؤتمر للناطق باسمها، أن المخصصات المالية الخاصة بمنحة الزوجة والبنات والأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس قد أحيلت إلى مصرف ليبيا المركزي، مضيفة أنها ستكون في حسابات المستفيدين قبل شهر رمضان، طبق قوله.

وكشف المتحدث أن عدد الجهات التي أنهت المطابقة وفق جدول المرتبات الموحد قد بلغ 1474 وحدة إدارية، فيما بلغت التسويات المنجزة من ترقيات وعلاوات وجدول موحد 1.3 مليون موظف وموظفة، وفق قوله.