الوحدة يبدأ توزيع السيولة النقدية ابتداء من الأحد القادم

أعلنت إدارة مصرف الوحدة البدء في توزيع السيولة النقدية، اعتبارا من يوم الأحد القادم لفروع بنغازي والجبل الأخضر، البطنان، خليج السدرة والواحات، بسقف سحب 2000 دينار، وستكون السيولة متوفرة بكافة الفروع طيلة شهر مارس الجاري.

وأوضح مصدرا من مصرف الوحدة لتطبيق بكم الإخباري، استمرار توزيع السيولة النقدية في فروع طرابلس، وعدد من مدن المنطقة الغربية، بنفس السقف السابق 2000 دينار، وإمكانية السحب من آلات التعبئة الذاتية بفروع ميدان الجزائر، الرشيد، البلدية، وكالة المطاحن، اكاكوس ، سوق الثلاثاء، مؤسسة النفط، السواني ، الجادة، المغاربة، وفرع حي الأندلس بقيمة سحب أسبوعي 300 دينار وإجمالي 600 دينار شهريا.