شركة “داوو” الكورية تعود إلى السوق الليبية من بوابة الكهرباء

أعلنت شركة “داوو” للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية عن عودتها إلى ليبيا بعد فوزها بصفقة لبناء محطات توليد كهرباء في ليبيا.

وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي الخميس إن الشركة وقعت مع “شركة الكهرباء” عقدا بقيمة 790 مليون دولار لبناء مشروع المسار السريع في منطقتي مليتة ومصراتة تضمن إنشاء محطات توليد كهرباء.

وأضافت “داوو” أن المشروع يهدف لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الفترة الصيفية والتي تواجه فيها ليبيا نقصا في الكهرباء بسبب الحرب الأهلية.

واعتبرت الشركة أن هذا العقد جاء كثمار لاستراتيجية دقيقة ومثابرة للشراكة في ليبيا والتي تعد إحدى الأسواق الرئيسية لها وفق البيان.

وكانت”داوو” أول شركة كورية عملت في ليبيا 1978 نفذت خلال تلك الفترة ما مجموعه 163 مشروعا بقيمة 11 مليار دولار في المجالات المختلفة مثل توليد الطاقة والبتروكيماويات والهندسة المدنية والبناء وغيرها.

المصدر: موقع شركة “داوو” الكورية الجنوبية

