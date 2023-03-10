اجتماعات بالمؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة فرق عمل لجنة التحول الرقمي بالقطاع

الوطن| رصد

عقدت الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي بالمؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعاً مع المختصين في مكتب المشاريع الاستراتيجية، وذلك لاستعراض مشاريع الموارد المؤسساتية داخل المؤسسة وشركاتها.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المشاكل الفنية والتعاقدية، وتحليل سبل التغلب عليها، سعياً نحو استكمال معظم المشاريع الرقمية بنهاية السنة الحالية، بما يتوافق مع رؤية مجلس الإدارة من مؤشرات الأداء ومستهدفات الإنتاج، وجودة التنفيذ.

كما ناقش المختصون في مكتب المشاريع الاستراتيجية، مع فرق العمل التابعة للجنة التحول الرقمي لقطاع النفط، آخر المستجدات مع فريق عمل المؤشرات الإحصائية، وتم تحديد أهم المؤشرات المستهدفة، كما تم إطلاع فريق عمل تطوير الإنتاج، على نتائج تجارب المنظومة الحديثة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة تطوير الأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى عرض نتائج أعمال فريق نقل وتطوير مكتبة الأشرطة المغناطيسية، وعرض أعمال فريقي عمل منظومات الموارد المؤسساتية وأمن الشبكات.