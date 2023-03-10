الاقتصاد تبحث اعتماد سعر استرشادي وفتح التوريد المباشر للحيوانات الحية واللحوم المجمدة

عقد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، اليوم الخميس 9 مارس 2023، اجتماعا مع عدد من مربي وموردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، للوقوف عند مشاكل التوريد ومناقشة العراقيل التي تواجههم وعرضها على غرفة الطوارئ المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2023.

وأكد الوكيل أن الوزارة تعمل على تسير عجلة التوريد وفق معايير الصحة الحيوانية، ومتابعة التغيرات بأسعار اللحوم في السوق المحلي للوصول إلى السعر المناسب، واعتماد سعر استرشادي من خلال غرفة الطوارئ ودراسة محدودية الساحات المعتمدة لتوريد المواشي الحية، مع إمكانية فتح ساحات جديدة للتوريد المباشر بصورة عاجلة بما يغطي الطلب في السوق المحلي ويحقق الاستقرار بأسعارها.

ونوه الوكيل على انخفاض واردات المواشي الحية خلال العام الماضي مما سجل انخفاضا بنسبة 37 % عن واردات 2021، حيث بلغت الواردات خلال العام الماضي 57 مليون دولار، وخلال شهر يناير عن وفبراير 2023م بقيمة 12 مليون دولار، وواردات اللحوم المجمدة خلال عام 2022م بلغت 330 مليون دولار وخلال شهر يناير وفبراير 2023م بقيمة 40 مليون دولار، فيما تطرق الحضور لمشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف باعتبارها أحد أسباب ارتفاع أسعار الماشية واللحوم.

وتمت الإشارة إلى قيمة توريد الأعلاف بكافة أنواعها خلال عام 2022، والتي بلغت 780 مليون دولار، وواردات خلال شهر يناير وفبراير 2023م بلغت 110 ملايين دولار.