المالية تكشف عدد الوحدات الإدارية التي أتمت المطابقة وتوجه رسالة هامة لهذه الجهات

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، إن عدد الجهات التي أنهت المطابقة المالية وفق جدول المرتبات الموحد بلغت ألف و474 وحدة إدارية.

وطالبت الوزارة في بيان صادر عنها، الوحدات الإدارية التي لم تقم بإجراء المطابقة لموظفيها بسرعة التواصل مع إدارة الميزانية وتوفير المستندات والبيانات الإدراية والمالية اللازمة لإنهاء عملية المطابقة حرصًا على نيل الموظفين التابعين لها حقوقهم وفق التشريعات النافذة.

وكانت وزارة المالية أشارت في بيانها إلى أنها تعمل على إنجاز مرتبات شهر مارس لتصرف إلى مستحقيها قبل شهر رمضان، مضيفة أن مرتبات شهر أبريل ستصرف قبل عيد الفطر، وكذا احالة المخصصات المالية الخاصة بمنحة الزوجة والبنات والأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس، إلى مصرف ليبيا المركزي.