بيان “المركزي” يُفصح عن إجمالي الإنفاق بوزارة المالية والجهات التابعة لها

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي من تاريخ 1 يناير إلى حتى 28 فبراير 2023، عن إجمالي الإنفاق بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية .

كما بلغ إجمالي ديوان وزارة المالية أكثر من 8 مليون، ومصلحة الضرائب أكثر من 11 مليون، ومصلحة الجمارك أكثر من 46 مليون، وحسابات الودائع والأمانات أكثر من 334 مليون، وجهاز تطوير مدينة طرابلس أكثر من 1 مليون، وصندوق تصفية الشركات أكثر من 167 ألف، ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة أكثر من 105 ألف، ومصلحة أملاك الدولة أكثر من 5 مليون، ومعهد التدريب المالي والمحاسبي أكثر من 71 ألف، ومكتب استرداد أموال الدولة الليبية أكثر من 94 ألف، ومكتب شهداء الواجب أكثر من 5 مليون.

إلى جانب مراقبة الخدمات المالية اجخرة بلغت أكثر من 1 مليون، ومراقبة الخدمات المالية أجدابيا أكثر من 58 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الأبرق بلغت أكثر من 11 مليون، مراقبة الخدمات المالية الآبيار أكثر من 60 مليون، ومكتب الخدمات المالية الأصابعة أكثر من 30 مليون، ومراقبة الخدمات المالية البريقة أكثر من 9 مليون، ومكتب الخدمات المالية البوانيس يبلغ أكثر من 145 ألف، ومراقبة الخدمات المالية البيضاء أكثر من 141 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الجغبوب أكثر من 2 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الجفارة بلغت أكثر من 158 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الجفرة أكثر من 34 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الجميل بلغت أكثر من 52 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الحرابة أكثر من 6 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الخمس أكثر من 95 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الرجبان أكثر من 5 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الرحيبات أكثر من 7 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الرياينة أكثر من 3 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية أكثر من 125 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية الجنوب أكثر من 8 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية الغرب أكثر من 51 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الزنتان أكثر من 12 مليون، ومكتب الخدمات المالية الزويتينة أكثر من 7 مليون، ومراقبة الخدمات المالية السائح أكثر من 6 مليون، ومكتب الخدمات المالية السبيعة أكثر من 8 مليون، ومراقبة الخدمات المالية السدرة أكثر من 9 مليون، ومكتب الخدمات المالية الشعبة أكثر من 342 ألف، ومراقبة الخدمات المالية الشقيقة أكثر من 14 مليون.

وكذلك إجمالي الإنفاق بمراقبة الخدمات المالية الشويرف أكثر من 2 مليون، ومراقبة الخدمات المالية العجيلات أكثر من 74 مليون، ومراقبة الخدمات المالية العربان أكثر من 6 مليون، ومراقبة الخدمات المالية القبة أكثر من 27 مليون، ومراقبة الخدمات المالية القربولي أكثر من 36 مليون، ومكتب الخدمات المالية القلعة أكثر من 6 مليون، ومراقبة الخدمات المالية القيقب أكثر من 4 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الكفرة 24 مليون، ومراقبة الخدمات المالية المرج أكثر من 63 مليون، ومكتب الخدمات المالية المليطانية أكثر من 5 مليون، ومراقبة الخدمات المالية امساعد أكثر من 9 مليون، ومراقبة الخدمات المالية انتلات البيضان أكثر من 1 مليون، ومراقبة الخدمات المالية أم الزوم أكثر من 5 مليون، ومراقبة الخدمات المالية أوجلة أكثر من 4 مليون، ومراقبة الخدمات المالية باطن الجبل أكثر من 20 مليون، ومراقبة الخدمات المالية بلدية الحوامد أكثر من 3 مليون، ومراقبة الخدمات المالية بلدية الشرقية أكثر من 5 مليون، ومراقبة الخدمات المالية بنت بية أكثر من 2 مليون، ومراقبة الخدمات المالية بنغازي 222 مليار، ومراقبة الخدمات المالية بني وليد أكثر من 51 مليون، ومكتب الخدمات المالية بنينا أكثر من 3 مليون، ومراقبة الخدمات المالية بئر الأشهب أكثر من 15 مليون، ومراقبة الخدمات المالية تازربو أكثر من 2 مليون، ومراقبة الخدمات المالية تورغاء أكثر من 6 مليون.

وأيضاً إجمالي الإنفاق بمكتب الخدمات المالية تراغن بلغ أكثر من 1 مليون، ومراقبة الخدمات المالية ترهونة أكثر من 69 مليون، ومراقبة الخدمات المالية توكره أكثر من 26 مليون، ومراقبة الخدمات المالية جادو أكثر من 12 مليون، ومراقبة الخدمات المالية جالو أكثر من 15 مليون، ومراقبة الخدمات المالية جردش لعبيد أكثر من 14 مليون، ومراقبة الخدمات المالية جنزور أكثر من 64 مليون، ومراقبة الخدمات المالية درنة أكثر من 85 مليون، ومراقبة الخدمات المالية رقدالين أكثر من 27 مليون، ومراقبة الخدمات المالية زلطن أكثر من 11 مليون، ومراقبة الخدمات المالية زليتن أكثر من 73 مليون، ومراقبة الخدمات المالية زوارة أكثر من 18 مليون، ومراقبة الخدمات المالية ساحل الجبل أكثر من 27 مليون، ومراقبة الخدمات المالية سبها أكثر من 57 مليون، ومراقبة الخدمات المالية سرت أكثر من 47 مليون، ومراقبة الخدمات المالية سلوق أكثر من 13 مليون، ومراقبة الخدمات المالية شحات أكثر من 46 مليون، ومراقبة الخدمات المالية صبراتة أكثر من 64 مليون، ومراقبة الخدمات المالية صرمان أكثر من 47 مليون، ومراقبة الخدمات المالية طبرق أكثر من 81 مليون، ومراقبة الخدمات المالية طرابلس أكثر من 374 مليون، ومكتب الخدمات المالية ظاهر الجبل أكثر من 8 مليون، ومراقبة الخدمات المالية غات أكثر من 11 مليون، ومراقبة الخدمات المالية غدامس أكثر من 9 مليون.

كما بلغت قيمة إجمالي مراقبة الخدامات غريان أكثر من 115 مليون، ومكتب الخدمات المالية قصر خيار أكثر من 16 مليون، ومكتب الخدمات المالية قصر الجدي أكثر من 1 مليون، ومراقبة الخدمات المالية قصر بن غشير أكثر من 49 مليون، ومراقبة الخدمات المالية قمينس أكثر من 10 مليون، ومراقبة الخدمات المالية كاباو أكثر من 8 مليون، ومراقبة الخدمات المالية ككلة أكثر من 7 مليون، ومراقبة الخدمات المالية مرادة 4 مليون، ومراقبة الخدمات المالية مرزق أكثر من 32 مليون، ومراقبة الخدمات المالية مزدة أكثر من 22 مليون، ومكتب الخدمات المالية مسلاتة أكثر من 19 مليون، ومراقبة الخدمات المالية مصراتة أكثر من 101 مليون، ومراقبة الخدمات المالية منطقة الرياينة الإدارية أكثر من 490 ألف، ومراقبة الخدمات المالية نالوت أكثر من 28 مليون، ومكتب الخدمات المالية وادي الأجال أكثر من 48 مليون، ومراقبة الخدمات المالية وادي الشاطئ أكثر من 75 مليون، ومكتب الخدمات المالية وازن أكثر من 68 ألف، ومراقبة الخدمات المالية واو الناموس أكثر من 92 ألف، ومكتب الخدمات المالية وردامة أكثر من 4 مليون، ومكتب الخدمات المالية يفرن أكثر من 12 مليون، ومراقبة الخدمات المالية بلدية هراوة أكثر من 21 ألف.

وبهذا فقد بلغ إجمالي الإنفاق بوزارة المالية والجهات التابعة لها بحكومة الوحدة الوطنية أكثر من 3 مليار .

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