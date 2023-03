مجموعة صينية تؤسس أولى شركاتها في ليبيا

قالت المنطقة الحرة بمدينة مصراتة إن مجموعة وانغ كانغ الصينية “Wangkang Group” اختارت المنطقة مقرا لإطلاق أولى شركاتها في ليبيا، وفق قولها.

وبحسب المنطقة الحرة، أعلنت المجموعة الصينية إنشاء شركة “الشرق” التي تعمل في مجال السيراميك والمواد الصحية كأول نشاط استثماري لها على الأراضي الليبية.

يذكر أن مجموعة وانغ كانغ الصينية هي مؤسسة نشطة في عدة دول آسيوية وإفريقية وأوروبية وأمريكية، وتمتلك مجموعة من المصانع والشركات، إضافة إلى نشاطها الرئيسي في الصين، وما زالت تعمل على توسيع استثماراتها ونشاطاتها حول العالم.

المصدر: المنطقة الحرة بمدينة مصراتة

