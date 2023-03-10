بالارقام … تعرف على اخر مستجدات التسويات والترقيات والعلاوات في ليبيا

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية, اخر مستجدات التسويات والترقيات والعلاوات وأعمال تغيير المسارات بين القطاعات والوحدات الادارية في ليبيا.

وبحسب بيان لوزراة المالية بلغ عدد التسويات والترقيات والعلاوات وجدول المرتبات الموحد مليون و323 ألف و594 موظف.

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال تغيير المسارات بين القطاعات والوحدات الإدارية بلغت 119 ألف و167 موظف.

ونوهت الوزارة إلى أن عدد حالات الإيقاف الناجمة عن الازدواجية والوفاة وإنهاء الخدمة بلغت 98 ألف و997 موظف.

وأكدت وزارة المالية أن حكومة الوحدة الوطنية ووزارة المالية على وجه الخصوص لن تدخر جهدا في خدمة في خدمة أبناء الوطن وتخفيف وطأة غلاء المعيشة الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم بشقيه الداخلي والخارجي عن المواطنين.

وتعهدت الوزارة، بتسريع وتيرة العمل من خلال برنامج ميكنة العمل المالي وفق أحدث المنظومات الإلكترونية ضمن تبني مشروع التحول الرقمي، واستمرارها في نهج الشفافية والإفصاح والتواصل الدائم مع المواطنين لتوضيح وبيان ما يطرأ من مستجدات.